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"Не на Мальдивы, на передовую": 120 "слуг народа" поедут на Донбасс

Вторник, 20 октября 2020, 11:02

Президент Владимир Зеленский анонсировал поездку 120 народных депутатов от партии "Слуга народа" на Донбасс на 21 октября.

Источник: послание главы государства к Верховной Раде с трибуны парламента

Прямая речь: "Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как раньше: депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей".

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