Зеленський про амністію на Донбасі: "Не для всіх"

Президент Володимир Зеленський заявив, що амністія на Донбасі буде стосуватися не всіх.

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "Страшне слово "амністія" – не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта.

Їм потрібен чіткий сигнал – не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною".

Деталі: За його словами, влада має ухвалювати рішення, які наближають деокупацію.

Зеленський додав, що всі українці мають розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій: "Ми розпочнемо безпечну реінтеграцію... Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність".

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