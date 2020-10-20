Зеленський про амністію на Донбасі: "Не для всіх"
Президент Володимир Зеленський заявив, що амністія на Донбасі буде стосуватися не всіх.
Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня
Пряма мова: "Страшне слово "амністія" – не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта.
Їм потрібен чіткий сигнал – не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною".
Деталі: За його словами, влада має ухвалювати рішення, які наближають деокупацію.
Зеленський додав, що всі українці мають розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій: "Ми розпочнемо безпечну реінтеграцію... Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність".
Передісторія:
- 5 вересня 2014 року на переговорах Тристоронньої контактної групи між представниками України, т.зв. "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення вогню.
- У ніч із 19 на 20 вересня 2014 року учасники ТКГ підписали Меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня, в якому містилося 9 пунктів.
- Меморандум передбачав, зокрема: припинення застосування зброї ,зупинку підрозділів на тодішніх позиціях, заборону на застосування зброї та наступальні дії, відведення великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку для створення "зони безпеки" у 30 км, заборону на польоти навіть безпілотників, виведення всіх іноземних збройних формувань із України.
- 12 лютого 2015 року Контактна група підписала "Комплекс заходів, спрямований на імплементацію Мінських домовленостей". Його 5-й пункт передбачав помилування та амністію у зв'язку з подіями на Донбасі.
- 16 вересня 2014 року Верховна Рада проголосувала законопроекти Петра Порошенка про особливий статус Луганської і Донецької області та про амністію.
- 7 липня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році, який поширюється і на учасників антитерористичної операції.