Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский об амнистии на Донбассе: "Не для всех"

Вторник, 20 октября 2020, 11:15

Президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия на Донбассе будет касаться не всех.

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Страшное слово "амнистия" - не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта.

Им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной".

Детали: По его словам, власти должны принимать решения, которые приближают деоккупацию.

Зеленский добавил, что все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения оккупированных территорий: "Мы начнем безопасную реинтеграцию... Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали

COVID в Украине: 5469 больных и 113 смертей за сутки

У Зеленского отреагировали на решение суда в деле о книге о Стусе

Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ

Зеленский пригрозил жестким карантином, когда больных будет более 9500 за сутки

Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Цинично слышать об отсутствии независимых СМИ от владельцев телеканалов в зале ВР
Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
Доверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились
Последние новости
11:15
Зеленский об амнистии на Донбассе: "Не для всех"
11:02
"Не на Мальдивы, на передовую": 120 "слуг народа" поедут на Донбасс
11:01
На уроках - украинский, а на перемене - на русском. Исследование школ
10:57
Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
10:46
инфографика Почти половина украинцев против "свободной экономической зоны" на Донбассе
10:32
инфографикаДоверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились
10:31
Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха
10:30
В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов
09:54
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
09:41
ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева
Все новости...