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Зеленский об амнистии на Донбассе: "Не для всех"

Вторник, 20 октября 2020, 11:15
Зеленский об амнистии на Донбассе: Не для всех

Президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия на Донбассе будет касаться не всех.

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Страшное слово "амнистия" - не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта.

Им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной".

Детали: По его словам, власти должны принимать решения, которые приближают деоккупацию.

Зеленский добавил, что все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения оккупированных территорий: "Мы начнем безопасную реинтеграцию... Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности".

Напомним:

  • 5 сентября 2014 года на переговорах Трехсторонней контактной группы между представителями Украины, т.н. "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении огня.
  • В ночь с 19 на 20 сентября 2014 года участники ТКГ подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, в котором содержались 9 пунктов.
  • Меморандум предусматривал, в частности: прекращение применения оружия, остановку подразделений на тогдашних позициях, запрет на применение оружия и наступательные действия, отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны для создания "зоны безопасности" в 30 км, запрет на полеты даже беспилотников, вывод всех иностранных вооруженных формирований из Украины.
  • 12 февраля 2015 года Контактная группа подписала "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". Его 5-й пункт предусматривал помилование и амнистию в связи с событиями на Донбассе.
  • 16 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала законопроекты Петра Порошенко об особом статусе Луганской и Донецкой областей и об амнистии.
  • 7 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, который распространяется и на участников антитеррористической операции.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийДонбасс
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