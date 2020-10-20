Зеленский об амнистии на Донбассе: "Не для всех"

Президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия на Донбассе будет касаться не всех.

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Страшное слово "амнистия" - не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта.

Им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной".

Детали: По его словам, власти должны принимать решения, которые приближают деоккупацию.

Зеленский добавил, что все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения оккупированных территорий: "Мы начнем безопасную реинтеграцию... Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности".

Напомним: