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Президент: Ми шукаємо нові інструменти для повернення територій України

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:20
Президент: Ми шукаємо нові інструменти для повернення територій України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає нові інструменти для повернення Криму і захисту кримчан, а для Донбасу після деокупації потрібен буде пакет законів для реінтеграції.  

Джерело: послання голови держави до Верховної Ради з трибуни парламенту  

Пряма мова: "Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої пріоритети. На жаль, у порядку денному "нормандського формату" ніколи не було питання Криму, але воно було і буде завжди у нашому порядку денному.

Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим.  

Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Крим у в міжнародний порядок денний.

Ми створюємо формат "Кримська платформа" - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них гтові приєднатися та брати в ній активну участь".

Деталі: Зеленський наголосив, що після досягнення миру Київ почне "безпечну реінтеграцію" Донбасу, користуючись успішним міжнародним досвідом.

Це – пакет законів про перехідний період, насамперед про відповідальність. Зокрема, йдеться про амністію.

Читайте також: Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКримДонбас
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