Президент: Мы ищем новые инструменты для возвращения территорий Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет новые инструменты для возвращения Крыма и защиты крымчан, а для Донбасса после деоккупации потребуется пакет законов для реинтеграции.

Источник: послание главы государства к Верховной Раде с трибуны парламента

Прямая речь: "Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои приоритеты. К сожалению, в повестке дня "нормандского формата" никогда не было вопроса Крыма, но он было и будет всегда в нашей повестке дня.

Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме.

Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крым в международную повестку дня.

Мы создаем формат "Крымская платформа" - это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие".

Детали: Зеленский отметил, что после достижения мира Киев начнет "безопасную реинтеграцию" Донбасса, пользуясь успешным международным опытом.

Это - пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности. В частности, речь идет об амнистии.

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