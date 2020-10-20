Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент: Мы ищем новые инструменты для возвращения территорий Украины

Вторник, 20 октября 2020, 11:20

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет новые инструменты для возвращения Крыма и защиты крымчан, а для Донбасса после деоккупации потребуется пакет законов для реинтеграции.

Источник: послание главы государства к Верховной Раде с трибуны парламента

Прямая речь: "Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои приоритеты. К сожалению, в повестке дня "нормандского формата" никогда не было вопроса Крыма, но он было и будет всегда в нашей повестке дня.

Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме.

Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крым в международную повестку дня.

Мы создаем формат "Крымская платформа" - это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие".

Детали: Зеленский отметил, что после достижения мира Киев начнет "безопасную реинтеграцию" Донбасса, пользуясь успешным международным опытом.

Это - пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности. В частности, речь идет об амнистии.

Читайте также: Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийКрымДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Все новости...
Зеленский
Налоговые льготы и страхование рисков: Зеленский назвал "особые условия" для Донбасса
Зеленский: "Большая стройка" не закончится после местных выборов
"Моя мечта - сказать украинцам, что мне не стыдно!". О чем говорил Зеленский в послании к Раде
Последние новости
23:22
фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда
22:43
В ночь на среду в нескольких областях похолодает к нулю
22:06
Оккупанты переселили в Крым полмиллиона россиян - МИД
21:49
Лига Чемпионов: "Динамо" в Киеве уступило "Старой синьоре"
21:36
Новости экономики: министра экономики увольняют, Киев получит 200 автобусов
21:20
документПосле огласки в СМИ российскому пропагандисту закрыли въезд в Украину
21:13
Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция
20:52
Второй завод "Укрспирта" "пошел с молотка"
20:30
В Кривом Роге СБУ разоблачила торговцев оружием из сепаратистской организации
20:11
"Домыслы и русофобия": МИД РФ отреагировал на обвинения США против офицеров ГРУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!