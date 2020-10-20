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Степанов вважає, що український карантин один із найкращих в Європі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:41

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні втілена одна з найкращих форм адаптивного карантину в Європі.  

Джерело: Виступ Степанова у Верховній Раді

Деталі: Таку оцінку він озвучив, говорячи про необхідність законодавчо врегулювати питання штрафів за порушення самоізоляції.

Пряма мова Степанова: "На сьогоднішній день, всі контактні хворі, які встановлені і яких просимо залишатися на самоізоляцію… це питання контролю, що вони залишаються саме на самоізоляції.

І питання контролю – це питання адміністративного покарання. Через систему штрафів. Тому я хочу звернутися до… народних депутатів. З липня місяця у вас (у Верховній Раді – ред.) знаходиться відповідний закон, поданий Кабінетом міністрів №3890, який чітко регламентує щодо штрафів. Це той механізм, яким користуються всі європейські країни.

Все решта, я вважаю, що у нас одна із найкращих практик в Європі щодо адаптивного карантину".

Передісторія:

Розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірус


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