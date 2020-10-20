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Степанов считает, что украинский карантин один из лучших в Европе

Вторник, 20 октября 2020, 12:41
Степанов считает, что украинский карантин один из лучших в Европе

Степанов считает, что украинский карантин один из лучших в Европе

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине воплощена одна из лучших форм адаптивного карантина в Европе.

Источник: Выступление Степанова в Верховной Раде

Детали: Такую оценку он озвучил, говоря о необходимости законодательно урегулировать вопрос штрафов за нарушение самоизоляции.

Прямая речь Степанова: "На сегодняшний день, все контактные больные, которые установлены и которых просим оставаться на самоизоляцию... это вопрос контроля, они остаются именно на самоизоляции.

И вопрос контроля - это вопрос административного наказания. Через систему штрафов. Поэтому я хочу обратиться к... народным депутатам. С июля месяца у вас (в Верховной Раде - ред.) Находится соответствующий закон, поданный Кабинетом министров №3890, который четко регламентирует по штрафам. Это тот механизм, которым пользуются все европейские страны.

Все остальные, я считаю, что у нас одна из лучших практик в Европе по адаптивному карантину".

Предыстория:

Разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочной ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирус
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