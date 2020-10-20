Зросла кількість українців, які підуть на вибори попри пандемію

Кількість українців, готових взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня, навіть якщо загостриться ситуація з коронавірусом, за останні 2 тижні зросла і становить 51%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, 21% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 17% – малоймовірно.

За останні два тижні зросла кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії".

Деталі: Загалом про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% вагаються (50/50), ще 7% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно.

Соціологи відзначають, що поступово зростає виборча мобілізація у молодшій та середній вікових категоріях.

Крім того, 58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися.

Серед тих, хто зазначив, що обов’язково прийде на дільниці, визначених – 73%. Відносно вищий рівень визначеності – серед найстарших.

Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

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