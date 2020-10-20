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Зросла кількість українців, які підуть на вибори попри пандемію

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:50
Фото FREEPIK.COM

Кількість українців, готових взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня, навіть якщо загостриться ситуація з коронавірусом, за останні 2 тижні зросла і становить 51%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, 21% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 17% – малоймовірно.

За останні два тижні зросла кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі  загострення епідемії". 

 

Деталі: Загалом про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% вагаються (50/50), ще 7% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно.

Соціологи відзначають, що поступово зростає виборча мобілізація у молодшій та середній вікових категоріях. 

 

Крім того, 58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися.

Серед тих, хто зазначив, що обов’язково прийде на дільниці, визначених – 73%. Відносно вищий рівень визначеності – серед найстарших. 

 

Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.  

Передісторія: 

  • Згідно з вересневим опитуванням "Рейтингу", 21% українців заявляли, що можуть не брати участі у місцевих виборах 25 жовтня, якщо ситуація з COVID-19 загостриться, ще 23% вагалися, чи підуть на голосування за таких умов. Наприкінці вересня лише 45% виборців заявляли про свою готовність взяти участь у виборах, попри погіршення ситуації з коронавірусом. 

Українська правда
Теми: виборикоронавіруссоціологія


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