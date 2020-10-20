Зросла кількість українців, які підуть на вибори попри пандемію
Кількість українців, готових взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня, навіть якщо загостриться ситуація з коронавірусом, за останні 2 тижні зросла і становить 51%.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня
Дослівно: "У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, 21% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 17% – малоймовірно.
За останні два тижні зросла кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії".
Деталі: Загалом про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% вагаються (50/50), ще 7% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно.
Соціологи відзначають, що поступово зростає виборча мобілізація у молодшій та середній вікових категоріях.
Крім того, 58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися.
Серед тих, хто зазначив, що обов’язково прийде на дільниці, визначених – 73%. Відносно вищий рівень визначеності – серед найстарших.
Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
Передісторія:
- Згідно з вересневим опитуванням "Рейтингу", 21% українців заявляли, що можуть не брати участі у місцевих виборах 25 жовтня, якщо ситуація з COVID-19 загостриться, ще 23% вагалися, чи підуть на голосування за таких умов. Наприкінці вересня лише 45% виборців заявляли про свою готовність взяти участь у виборах, попри погіршення ситуації з коронавірусом.