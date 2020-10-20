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Возросло количество украинцев, которые пойдут на выборы несмотря на пандемию

Вторник, 20 октября 2020, 12:50

Количество украинцев, готовых принять участие в местных выборах 25 октября, даже если обострится ситуация с коронавирусом, за последние 2 недели выросло и составляет 51%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября

Дословно: "В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% – возможно придут на участки, 17% – маловероятно.

За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии". 

 

Детали: В общем о своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% – возможно примут участие, 13% – маловероятно.

Социологи отмечают, что постепенно растет избирательная мобилизация в младшей и средней возрастных категориях. 

 

Кроме того, 58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% – не определились.

Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся – 73%. Относительно высокий уровень определенности – среди самых старших избирателей.

 

Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Предыстория: 

  • Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга", 21% украинцев заявляли, что могут не участвовать в местных выборах 25 октября, если ситуация с COVID-19 обострится, еще 23% сомневались, пойдут ли на голосование в таких условиях. В конце сентября только 45% избирателей заявляли о своей готовности принять участие в выборах, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

Украинская правда
Темы: виборыкоронавируссоциология


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