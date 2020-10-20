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В Кремлі заговорили про "негативні наслідки" через нові військово-морські бази України

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:39
В Кремлі заговорили про негативні наслідки через нові військово-морські бази України

У Кремлі важають, що створення Україною двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону може негативно позначитися на атмосфері стабільності в даному регіоні.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, з урахуванням всіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує".

"Не маючи інформації (які це будуть бази – ред.), ми поки не можемо нічого чітко говорити. Ми не розуміємо, про які бази могла б йти мова, ми зможемо це проаналізувати, коли буде вся повнота інформації".

Передісторія: Україна за допомогою Великої Британії планує побудувати на Чорному і Азовському морях дві сучасні військово-морські бази. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Під час свого звернення до Верховної Ради 20 жовтня президент Володимир Зеленський сказав: "Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону".             

"Українська правда" у Threads

Теми: Українаарміяфлот
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