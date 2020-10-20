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В Кремле заговорили о "негативных последствиях" из-за новых военно-морских баз Украины

Вторник, 20 октября 2020, 15:39

В Кремле считают, что создание Украиной двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона может негативно сказаться на атмосфере стабильности в данном регионе.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует прессекретар президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует".

"Не имея информации (какие это будут базы - ред.), мы пока не можем ничего четко говорить, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. - Мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь, мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации".

Предыстория: Украина с помощью Великобритании планирует построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Во время своего обращения к Верховной Рады 20 октября президент Владимир Зеленский сказал: "Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона".

Темы: Украинаармияфлот


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