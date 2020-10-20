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В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ

Вівторок, 20 жовтня 2020, 16:59

Україна отримала від Ірану запевнення щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".

Протягом двох днів в Ірані проходив другий раунд переговорів у справі про збиття літака МАУ іранськими військовими. 

"Ми отримали від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це наближає нас до істини", - заявив Єнін у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС України у Facebook.

Він зазначив, що Україна очікує розвитку кримінального переслідування і притягнення до відповідальності винних у трагедії.

"Ми вітаємо наміри іранської сторони якомога швидше завершити технічне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - сказав Єнін.

Він заявив що українська сторона отримала запевнення від Ірану щодо наявності політичної волі "якнайшвидше відновити істину і справедливість в цьому питанні". 

За його словами, переговори продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня цього року.

Раніше в МЗС України заявили, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака.

Перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

"Українська правда" в Threads

Теми: Іранкатастрофа МАУ в ІраніМЗС
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