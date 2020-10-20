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В МИД озвучили итоги раунда переговоров с Ираном о сбитом самолете МАУ

Вторник, 20 октября 2020, 16:59

Украина получила от Ирана заверения о наличии политической воли как можно скорее восстановить истину по делу о сбивании самолета авиакомпании МАУ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда".

В течение двух дней в Иране проходил второй раунд переговоров по делу о сбивании самолета МАУ иранскими военными.

"Мы получили от иранской стороны ряд ответов на те вопросы, которые ставились перед ними раньше, и это приближает нас к истине", - заявил Енин в видеообращении, опубликованном на странице МИД Украины в Facebook.

Он отметил, что Украина ожидает развития уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в трагедии.

"Мы приветствуем намерения иранской стороны как можно скорее завершить техническое расследование в соответствии с международными стандартами", - сказал Енин.

Он заявил, что украинская сторона получила заверения от Ирана о наличии политической воли "как можно быстрее восстановить истину и справедливость в этом вопросе".

По его словам, переговоры продолжатся в конце ноября - начале декабря этого года.

Ранее в МИД Украины заявили, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета.

Первый раунд переговоров по иранской стороной состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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Темы: Иранкатастрофа МАУ в ИранеМИД
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