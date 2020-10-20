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До Києва приїхав російський пропагандист, який відвідував окупований Крим

Вівторок, 20 жовтня 2020, 17:42

До столиці України знову приїхав телеведучий "Россия-1", генеральний директор релігійного телеканалу "Спас" Борис Корчевніков, який відвідував окупований Росією Крим.

Джерело: Корчевніков у Instagram, активіст Сергій Стерненко у Facebook

Деталі: Пропагандист оприлюднив фото з Києва і ще одне на борту гелікоптера.

Стерненко зазначає, що росіянин літає Україною на вертольоті кума Путіна Віктора Медведчука: у Корчевнікова тут зйомки на запрошення дружини політика Оксани Марченко.

 

Нагадаємо:

  • 11 квітня український блогер та активіст Сергій Стерненко опублікував у Facebook інформацію про те, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Корчевнікова за незаконний перетин кордону.
  • Корчевніков їздив до Криму після окупації Росією півострова у 2014 році. Так, у липні 2019 року він публікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також викладав фото з геолокацією "Кримські гори" і "Ореанда".
  • У жовтні 2019 року Корчевнвков відвідав Київ. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду.
  • Також Корчевніков виклав фото з Києво-Печерської лаври і монастирів УПЦ МП. Тоді в СБУ заявили, що "даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано".
  • Позафракційний народний депутат Андрій Деркач пояснював тоді, що запрошував на свій фестиваль "Покров" до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу "Россия-1", який, зокрема, називав українців "фашистами" та "хунтою", – виключно як церковного представника.
  • 26 квітня СБУ закрила кримінальне провадження проти Корчевнікова.

Українська правда
Теми: Київпропагандаінформаційна війнаРосія


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