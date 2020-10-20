До Києва приїхав російський пропагандист, який відвідував окупований Крим

До столиці України знову приїхав телеведучий "Россия-1", генеральний директор релігійного телеканалу "Спас" Борис Корчевніков, який відвідував окупований Росією Крим.

Джерело: Корчевніков у Instagram, активіст Сергій Стерненко у Facebook

Деталі: Пропагандист оприлюднив фото з Києва і ще одне на борту гелікоптера.

Стерненко зазначає, що росіянин літає Україною на вертольоті кума Путіна Віктора Медведчука: у Корчевнікова тут зйомки на запрошення дружини політика Оксани Марченко.

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