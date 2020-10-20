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В Киев приехал российский пропагандист, который посещал оккупированный Крым

Вторник, 20 октября 2020, 17:42
В Киев приехал российский пропагандист, который посещал оккупированный Крым

В столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", генеральный директор религиозного телеканала "Спас" Борис Корчевников, который ранее посещал оккупированный Россией Крым.

Источник: Корчевников в Instagram, активист Сергей Стерненко в Facebook

Детали: Пропагандист обнародовал фото из Киева и еще одно на борту вертолета.

Стерненко отмечает, что россиянин летает по Украине на вертолете кума Путина Виктора Медведчука: у Корчевникова здесь съемки по приглашению жены политика Оксаны Марченко.

 

Напомним:

  • 11 апреля украинский блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы.
  • Корчевников ездил в Крым после оккупации Россией полуострова в 2014 году. Так, в июле 2019 года он публиковал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выкладывал фото с геолокацией "Крымские горы" и "Ореанда".
  • В октябре 2019 года Корчевнвков посетил Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду.
  • Также Корчевников выложил фото из Киево-Печерской лавры и монастырей УПЦ МП. Тогда в СБУ заявили, что "данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".
  • Внефракционный народный депутат Андрей Деркач объяснял тогда, что приглашал на свой фестиваль "Покров" в Киев Бориса Корчевникова - российского ведущего канала "Россия-1", который, в частности, называл украинцев "фашистами" и "хунтой", - исключительно как церковного представителя.
  • 26 апреля СБУ закрыла уголовное производство против Корчевникова.

Украинская правда

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Темы: Киевпропагандаинформационная войнаРосcия
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