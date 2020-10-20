В Киев приехал российский пропагандист, который посещал оккупированный Крым

В столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", генеральный директор религиозного телеканала "Спас" Борис Корчевников, который ранее посещал оккупированный Россией Крым.

Источник: Корчевников в Instagram, активист Сергей Стерненко в Facebook

Детали: Пропагандист обнародовал фото из Киева и еще одно на борту вертолета.

Стерненко отмечает, что россиянин летает по Украине на вертолете кума Путина Виктора Медведчука: у Корчевникова здесь съемки по приглашению жены политика Оксаны Марченко.

Напомним: