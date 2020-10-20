Святошинський районний суд міста Києва оголосив у розшук трьох з п’яти колишніх бійців "Беркуту", яких Україна передала бойовикам під час обміну у грудні 2019 року.

Джерело: онлайн-трансляція засідання "Вбивства людей 20.02.2014 під час Євромайдану"

Деталі: Суд ухвалив рішення оголосити трьох колишніх беркутівців у міжнародний розшук. Тому, стосовно них трьох справу, яка триває вже п’ять років, зупинили. Щодо інших двох, які раніше повернулися до Києва після обміну, слухатимуть далі.

Прокуратура просила оголосити їх у розшук, посилаючись на те, що вони не з'являються і з ними неможливо встановити зв'язок. Захист стверджував, що підстав для розшуку немає. Суд погодився із прокуратурою.

Під час виступу на засіданні колишній "беркутівець" запевняв, що СБУ в кінці 2019 року благала їх погодитися на обмін з бойовиками. Інакше, за його словами, обмін би зірвався.

Передісторія:

28 грудня 2019 року Апеляційний суд Києва у суботу ввечері змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям.

Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін до цього перебували під вартою, а Сергій Тамтура й Олександр Маринченко - під нічним та цілодобовим домашнім арештом.

29 грудня в рамках обміну Україна віддала бойовикам п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Двоє з ексберкутівців повернулися до Києва після обміну.

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