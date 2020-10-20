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Суд объявил в международный розыск трех экс-беркутовцев, которых Украина отдала боевикам

Вторник, 20 октября 2020, 18:08
Фото: beztabu.net

Святошинский районный суд города Киева объявил в розыск трех из пяти бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала боевикам во время обмена в декабре 2019 года.

Источник: онлайн-трансляция заседания "Убийства людей 20.02.2014 во время Евромайдана"

Детали: Суд принял решение объявить трех экс-беркутовцев в международный розыск. Поэтому, по ним трем дело, которое продолжается уже пять лет, остановили. Что касается других двух, которые ранее вернулись в Киев после обмена, будут слушать дальше.

Прокуратура просила объявить их в розыск, ссылаясь на то, что они не появляются и с ними невозможно установить связь. Защита утверждала, что оснований для розыска нет. Суд согласился с прокуратурой.

Во время выступления на заседании бывший боец "Беркута" уверял, что СБУ в конце 2019 года умоляла их согласиться на обмен с боевиками. Иначе, по его словам, обмен бы сорвался.

Предыстория:

  • 28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.
  • Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.
  • 29 декабря в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
  • Двое из экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена.

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Украинская правда
Темы: Беркутобменсудрозыск


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