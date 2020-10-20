ЦВК за 5 днів до виборів наново створила Івано-Франківську обласну ТВК

Центральна виборча комісія наново сформувала склад Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Дослівно: "Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 19 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК.

Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб".

Що цьому передувало: 19 жовтня ЦВК встановила, що обласна ТВК не виготовила інформаційні плакати та буклети місцевих організацій політичних партій, які беруть участь у виборах депутатів Івано-Франківської обласної ради.

А це в свою чергу порушує їхні права і права виборців. Тому 19 жовтня повноваження комісії припинили.

Знати більше: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" — 2