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ЦВК за 5 днів до виборів наново створила Івано-Франківську обласну ТВК

Вівторок, 20 жовтня 2020, 19:04

Центральна виборча комісія наново сформувала склад Івано-Франківської обласної  територіальної виборчої комісії.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Дослівно: "Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 19 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК.

Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб".

Що цьому передувало: 19 жовтня ЦВК встановила, що обласна ТВК не виготовила інформаційні плакати та буклети місцевих організацій політичних партій, які беруть участь у виборах депутатів Івано-Франківської обласної ради.

А це в свою чергу порушує їхні права і права виборців. Тому 19 жовтня повноваження комісії припинили.

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Українська правда
Теми: ЦВКвиборимісцева влада


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