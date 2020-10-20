Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК за 5 днів до виборів наново створила Івано-Франківську обласну ТВК

Вівторок, 20 жовтня 2020, 19:04
ЦВК за 5 днів до виборів наново створила Івано-Франківську обласну ТВК

Центральна виборча комісія наново сформувала склад Івано-Франківської обласної  територіальної виборчої комісії.

Джерело: Повідомлення ЦВК

Дослівно: "Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 19 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК.

Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб".

Що цьому передувало: 19 жовтня ЦВК встановила, що обласна ТВК не виготовила інформаційні плакати та буклети місцевих організацій політичних партій, які беруть участь у виборах депутатів Івано-Франківської обласної ради.

А це в свою чергу порушує їхні права і права виборців. Тому 19 жовтня повноваження комісії припинили.

Знати більше: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" — 2

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКвиборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: