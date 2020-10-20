Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК за 5 дней до выборов заново создала Ивано-Франковскую областную ТИК

Вторник, 20 октября 2020, 19:04
ЦИК за 5 дней до выборов заново создала Ивано-Франковскую областную ТИК

Центральная избирательная комиссия заново сформировала состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии.

Источник: Сообщение ЦИК

Дословно: "Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 полномочий всего состава указанной ТИК.

Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек".

Что этому предшествовало: 19 октября ЦИК установила, что областная ТИК не изготовила информационные плакаты и буклеты местных организаций политических партий, участвующих в выборах депутатов Ивано-Франковского областного совета.

А это в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Поэтому 19 октября полномочия комиссии прекратили.

Знать больше: Сюрпризы местных выборов: что нужно знать, чтобы не "сломать мозг" - 2

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: