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ЦИК за 5 дней до выборов заново создала Ивано-Франковскую областную ТИК

Вторник, 20 октября 2020, 19:04

Центральная избирательная комиссия заново сформировала состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии.

Источник: Сообщение ЦИК

Дословно: "Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 полномочий всего состава указанной ТИК.

Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек".

Что этому предшествовало: 19 октября ЦИК установила, что областная ТИК не изготовила информационные плакаты и буклеты местных организаций политических партий, участвующих в выборах депутатов Ивано-Франковского областного совета.

А это в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Поэтому 19 октября полномочия комиссии прекратили.

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Темы: ЦИКвиборыместная власть


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