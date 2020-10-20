"Домисли і русофобія": МЗС РФ відреагувало на звинувачення США проти офіцерів ГРУ

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заперечує інформацію Мін'юсту США про причетність офіцерів ГРУ до проведення низки глобальних кібератак.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

"Категорично відкидаємо подібного роду домисли. Російські державні структури не мають ніякого відношення до шкідливої ​​діяльності в Інтернеті, як це намагаються представити в Вашингтоні. Очевидно, що за цим стоять міркування кон'юнктурного політичного характеру, прагнення русофобських сил в США "підтримувати на плаву" тему "російської загрози" в самий розпал передвиборної президентської кампанії", - йдеться в заяві.

У міністерстві також заявили, що стосовно російських громадян "ніяких доказів не надано".

Нагадаємо: Мін‘юст США звинуватив 6 офіцерів ГРУ у кібератаках в усьому світі, в тому числі в Україні