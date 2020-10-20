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"Домыслы и русофобия": МИД РФ отреагировал на обвинения США против офицеров ГРУ

Вторник, 20 октября 2020, 20:11

Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергает информацию Минюста США о причастности офицеров ГРУ к проведению ряда глобальных кибератак.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне. Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании", - говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что в отношении российских граждан "никаких доказательств не представлено".

Напомним: Минюст США обвинил 6 офицеров ГРУ в кибератаках по всему миру, в том числе в Украине.

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