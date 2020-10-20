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Після розголосу в медіа пропагандисту з РФ закрили в'їзд в Україну

Вівторок, 20 жовтня 2020, 21:20

Телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Цьому громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки".

Деталі: Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону України доручень правоохоронних органів щодо заборони вїзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову Державній прикордонній службі не надходило.

В той же час, завдячуючи інформації в медіа, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону вїзду в Україну. Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста нашої країни.

 

Додатково: З початку року прикордонник склали більше 4 тисяч адміністративних пропоколів за ст. 204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Що передувало: Активіст Сергій Стерненко повідомив, що до столиці України знову приїхав телеведучий "Россия-1", який відвідував окупований Росією Крим. Пропагандист оприлюднив фото з Києва і ще одне на борту гелікоптера.

Стерненко зазначив, що росіянин літає Україною на вертольоті кума Путіна Віктора Медведчука: у Корчевнікова були зйомки на запрошення дружини політика Оксани Марченко.

Українська правда
Теми: пропагандаРосія


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