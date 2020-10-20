После огласки в СМИ российскому пропагандисту закрыли въезд в Украину

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года".

Детали: Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.

Дополнительно: С начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов по ст. 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Что предшествовало: Активист Сергей Стерненко сообщил, что в столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", который посещал оккупированный Россией Крым. Пропагандист обнародовал фото из Киева и еще одно на борту вертолета.

Стерненко отметил, что россиянин летает Украины на вертолете кума Путина Виктора Медведчука: у Корчевников были съемки по приглашению жены политика Оксаны Марченко.