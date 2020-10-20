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Ліга Чемпіонів: "Динамо" у Києві поступилося "Старій синьйорі"

Вівторок, 20 жовтня 2020, 21:49
Ліга Чемпіонів: Динамо у Києві поступилося Старій синьйорі

Київське "Динамо" у першому турі Ліги Чемпіонів зазнало поразки з рахунком 0:2 у матчі з туринським "Ювентусом".

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок 20 жовтня, у присутності майже 18 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що у складі "Ювентуса" в цій гру був відсутній португалець Кріштіану Роналду, котрий захворів на Covid-19.

У перші 45-ть хвилин італійці мали відчутну перевагу за моментами, хоча більше м`ячем володіли динамівці.

На 12-й хвилині удар Фредеріко К`єзи парирує Георгій Бущан. На 34-й хвилині Бущан відбиває на штанзі удар Деяна Кулусєвскі. У "Динамо" в атаці нічого не виходило і був лише один удар у площину воріт від Віктора Циганкова, який легко взяв Войцех Щесни.

На першій хвилині другого тайму кияни пропускають гол. Удар Кулусєвскі Бущан відбив перед собою, а на добивання першим був Альваро Мората, який і пробив з пари метрів - 1:0.

Навіть після пропущеного голу "Динамо" не зуміло щось створити біля воріт "Старої Синьйори". Було пару ударів у площину воріт, але не більше того. На 84-й хвилині "Ювентус" забиває другий гол. Після пасу з флангу від Хуана Куадрадо Мората зіграв на випередження і ударом головою забиває другий гол у ворота Бущана - 2:0.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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