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Лига Чемпионов: "Динамо" в Киеве уступило "Старой синьоре"

Вторник, 20 октября 2020, 21:49
Лига Чемпионов: Динамо в Киеве уступило Старой синьоре

Киевское "Динамо" в первом туре Лиги Чемпионов потерпело поражение со счетом 0: 2 в матче с туринским "Ювентусом".

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник 20 октября, в присутствии почти 18 тысяч зрителей.

Напомним, что в составе "Ювентуса" в этой игру отсутствовал португалец Криштиану Роналду, который заболел Covid-19.

В первые 45-ть минут итальянцы имели ощутимое преимущество по моментам, хотя больше мячом владели динамовцы.

На 12-й минуте удар Фредерико Кьезы парирует Георгий Бущан. На 34-й минуте Бущан отражает на штанге удар Деяна Кулусевски.

У "Динамо" в атаке ничего не получалось и был только один удар в створ ворот от Виктора Цыганкова, который легко взял Войцех Щесны.

На первой минуте второго тайма киевляне пропускают гол. Удар Кулусевски Бущан отбил перед собой, а на добивании первым был Мората, который и пробил с пары метров - 1:0.

Даже после пропущенного гола "Динамо" не сумело создать что-либо у ворот "Старой Синьоры". Было пару ударов в створ ворот, но не более того. На 84-й минуте "Ювентус" забивает второй гол. После паса с фланга от Хуана Куадрадо Мората сыграл на опережение и ударом головой забил второй гол в ворота Бущана - 2:0.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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