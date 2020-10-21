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КСУ назвав "спробою підриву авторитету" закиди "слуг" щодо розгляду антикорупційного законодавства

Середа, 21 жовтня 2020, 00:18

Конституційний Суд України відповів на закиди "слуг" щодо зміни форми розгляду подання щодо конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства. Там заявили, що це їх виключне право визначати, як саме буде розглядатись справа. 

Джерело: відділ комунікацій КСУ

Дослівно: "Вирішення питання щодо визначення та зміни форми розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження є виключним правом Суду. Відповідно до § 49 Регламенту Конституційного Суду України форму конституційного провадження Суд визначає на своєму засіданні ухвалою".

Деталі: У КСУ зазначили, що основною формою розгляду справ є саме письмове провадження. Останнє якраз і обурило партію "Слуга народу". 

В Суді пояснюють, що вирішили розглядати справу письмо через карантинні обмеження. 

Водночас, зазначають в КСУ, що розгляд все одно залишається відкритим. 

Окрім того, судді сподіваються, що заяви партії відображають позицію окремих політиків, а не президента чи Верховної Ради. 

"Заяви та висловлювання окремих політиків та державних службовців у засобах масової інформації та соціальних мережах на адресу Конституційного Суду України, які зводяться до звинувачень у „грубому порушенні" Судом прав Президента України та Верховної Ради України є спробою підриву авторитету Конституційного Суду України", – підсумували у КСУ. 

Що передувало: Конституційний суд вирішив у письмовій формі розглядати подання щодо конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства. Це обурило політичну партію "Слуга народу".

Українська правда
Теми: КССлуга народузаконодавствоКонституція


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