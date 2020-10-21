КСУ назвал "попыткой подрыва авторитета" упреки "слуг" по рассмотрению антикоррупционного законодательства

Конституционный Суд Украины ответил на упреки "слуг" по изменению формы рассмотрения представления относительно конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства. Там заявили, что это их исключительное право определять, как будет рассматриваться дело.

Источник: отдел коммуникаций КСУ

Дословно: "Решение вопроса по определению и изменения формы рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства является исключительным правом Суда. Согласно § 49 Регламента Конституционного Суда Украины форму конституционного производства Суд определяет на своем заседании постановлением".

Детали: В КСУ отметили, что основной формой рассмотрения дел является именно письменное производство. Последнее как раз и возмутило партию "Слуга народа".

В Суде объясняют, что решили рассматривать дело письмо из-за карантинных ограничений.

В то же время, отмечают в КСУ, рассмотрение все равно остается открытым.

Кроме того, судьи надеются, что заявления партии отражают позицию отдельных политиков, а не президента или Верховной Рады.

"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного Суда Украины, сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" Судом прав Президента Украины и Верховной Рады Украины, что является попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда Украины", – подытожили в КСУ.

Что предшествовало: Конституционный суд решил в письменной форме рассматривать представление о конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства. Это возмутило политическую партию "Слуга народа".