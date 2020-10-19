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КС вирішив "призакрити" розгляд антикорупційного законодавства

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:41
КС вирішив призакрити розгляд антикорупційного законодавства

Конституційний суд вирішив у письмовій формі розглядати подання щодо конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства.

Джерело: повідомлення КСУ, заява партії "Слуга народу" у Facebook

Деталі: Згідно із повідомленням суду 20 жовтня о 10 ранку Велика палата Конституційного Суду у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих статтей, що стосуються антикорупційного регулювання, в різних законах.

Також на сайті суду вказано, що 19 жовтня суд розглядав питання про зміну форми розгляду цієї справи.

Водночас, у президентській партії "Слуга народу" заявили, що представницю Верховної Ради у Конституційному Суді Ольгу Совгирю разом з представником президента в КС не пустили на це засідання, зіславшись на карантин.

"Слуги" вказують, що в цій справі залучені генпрокурор, голова Верховного суду, міністр юстиції, в. о. директора НАБУ, директор НАЗК, представники Президента та ВРУ.

Дослівно заява "Слуги народу": "Конституційний Суд грубо порушує право президента України та Верховної ради брати участь у конституційних провадженнях.

Так, сьогодні мало відбутися засідання Великої палати КСУ, де розглядалося питання про зміну форми провадження з усної на письмову у справі про конституційність антикорупційної платформи. Тобто – чи відповідає електронне декларування чиновників та посадових осіб Основному Закону, конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства.

Неочікувано КСУ вирішив змінити форму провадження на письмову. Річ у тім, що за нею учасники справи не заслуховуються – судді в закритому режимі лише читають пояснення учасників процесу".

Передісторія:

  • Саме подання за підписом 47 нардепів було подане до КС 4 серпня 2020 року.

Українська правда

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Теми: КонституціяКС
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