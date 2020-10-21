На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19
20 жовтня у Чернівецькій області виявили 233 хворих на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: У цей день лабораторія області дослідила рекорду кількість зразків – 1316. Раніше число тестів коливалось у межах 500-600 за добу.
Загалом на Буковині за час пандемії підтвердили 18314 випадків захворювання.
Вилікувались від захворювання вже 9595 осіб. За минулу добу одужали 88 хворих.
Загинули від ускладнень COVID-19 417 хворих.
Що передувало: 19 жовтня в області коронавірус підтвердили у 215 буковинців.
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Нагадаємо:
- За добу 19 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 469 особам, померли 113 хворих – це антирекорд, одужали 3 044 особи - це рекорд; було госпіталізовано 841 людину.