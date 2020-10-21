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На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19

Середа, 21 жовтня 2020, 01:29
На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19

20 жовтня у Чернівецькій області виявили 233 хворих на коронавірус. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У цей день лабораторія області дослідила рекорду кількість зразків – 1316. Раніше число тестів коливалось у межах 500-600 за добу. 

Загалом на Буковині за час пандемії підтвердили 18314 випадків захворювання. 

Вилікувались від захворювання вже 9595 осіб. За минулу добу одужали 88 хворих. 

Загинули від ускладнень COVID-19 417 хворих. 

Що передувало: 19 жовтня в області коронавірус підтвердили у 215 буковинців. 

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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