На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19

20 жовтня у Чернівецькій області виявили 233 хворих на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У цей день лабораторія області дослідила рекорду кількість зразків – 1316. Раніше число тестів коливалось у межах 500-600 за добу.

Загалом на Буковині за час пандемії підтвердили 18314 випадків захворювання.

Вилікувались від захворювання вже 9595 осіб. За минулу добу одужали 88 хворих.

Загинули від ускладнень COVID-19 417 хворих.

Що передувало: 19 жовтня в області коронавірус підтвердили у 215 буковинців.

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