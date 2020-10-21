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На Буковине значительно увеличили число тестов на COVID-19

Среда, 21 октября 2020, 01:29
На Буковине значительно увеличили число тестов на COVID-19

20 октября в Черновицкой области обнаружили 233 больных коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лаборатория области исследовала рекордное количество образцов – 1316. Ранее число тестов колебалось в пределах 500-600 в сутки.

Всего на Буковине за время пандемии подтвердили 18314 случаев заболевания.

Вылечились от заболевания уже 9595 человек. За минувшие сутки выздоровели 88 больных.

Погибли от осложнений COVID-19 417 больных.  

Что предшествовало: 19 октября в области коронавирус подтвердили в 215 буковинцев.

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Напомним: 

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областькоронавирус
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