На Буковине значительно увеличили число тестов на COVID-19

20 октября в Черновицкой области обнаружили 233 больных коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лаборатория области исследовала рекордное количество образцов – 1316. Ранее число тестов колебалось в пределах 500-600 в сутки.

Всего на Буковине за время пандемии подтвердили 18314 случаев заболевания.

Вылечились от заболевания уже 9595 человек. За минувшие сутки выздоровели 88 больных.

Погибли от осложнений COVID-19 417 больных.

Что предшествовало: 19 октября в области коронавирус подтвердили в 215 буковинцев.

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Напомним: