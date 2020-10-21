На Буковине значительно увеличили число тестов на COVID-19
20 октября в Черновицкой области обнаружили 233 больных коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этот день лаборатория области исследовала рекордное количество образцов – 1316. Ранее число тестов колебалось в пределах 500-600 в сутки.
Всего на Буковине за время пандемии подтвердили 18314 случаев заболевания.
Вылечились от заболевания уже 9595 человек. За минувшие сутки выздоровели 88 больных.
Погибли от осложнений COVID-19 417 больных.
Что предшествовало: 19 октября в области коронавирус подтвердили в 215 буковинцев.
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Напомним:
- За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных – это антирекорд, выздоровели 3 044 человека – это рекорд; был госпитализирован 841 человек.