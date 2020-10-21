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Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення "тиші" лише на Донеччині

Середа, 21 жовтня 2020, 04:01

19 жовтня у Донецькій області, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 19 разів було порушено режим припинення вогню, на Луганщині – жодного разу.

Джерело: звіт ОБСЄ за 19 жовтня 

Дослівно: "СММ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, водночас констатувавши відсутність порушень у Луганській області. 

За попередню добу Місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, тим часом у Луганській області не було жодного такого порушення". 

Деталі: 10 із 19 порушень були вибухи невизначеного походження, більшість із яких стались біля Донецької фільтрувальної станції. 

Біля Кам’янки спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета, оцінені як навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України в зоні безпеки. В ОБСЄ назвали такі дії порушення рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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