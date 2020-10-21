Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення "тиші" лише на Донеччині

Середа, 21 жовтня 2020, 04:01
Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення тиші лише на Донеччині

19 жовтня у Донецькій області, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 19 разів було порушено режим припинення вогню, на Луганщині – жодного разу.

Джерело: звіт ОБСЄ за 19 жовтня 

Дослівно: "СММ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, водночас констатувавши відсутність порушень у Луганській області. 

За попередню добу Місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, тим часом у Луганській області не було жодного такого порушення". 

Деталі: 10 із 19 порушень були вибухи невизначеного походження, більшість із яких стались біля Донецької фільтрувальної станції. 

Біля Кам’янки спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета, оцінені як навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України в зоні безпеки. В ОБСЄ назвали такі дії порушення рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: