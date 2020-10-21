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Вторые сутки СММ ОБСЕ фиксирует нарушения "тишины" только в Донецкой области

Среда, 21 октября 2020, 04:01
Вторые сутки СММ ОБСЕ фиксирует нарушения тишины только в Донецкой области

19 октября во Донецкой области, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 19 раз был нарушен режим прекращения огня, в Луганской – ни разу.

Источник: отчет ОБСЕ за 19 октября

Дословно: "СММ зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно констатировав отсутствие нарушений в Луганской области.

За минувшие сутки Миссия зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, между тем в Луганской области не было ни одного такого нарушения".

Детали: 10 из 19 нарушений были взрывы неопределенного происхождения, большинство из которых произошли возле Донецкой фильтровальной станции.

У Каменки наблюдатели зафиксировали 3 очереди из крупнокалиберного пулемета, оценены как учения с боевой стрельбой Вооруженных сил Украины в зоне безопасности. В ОБСЕ назвали такие действия нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 о запрете учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбасс
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