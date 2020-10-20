Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 03:32
Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення тиші за вихідні на Донбасі

Із вечора 16 жовтня до вечора 18 жовтня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 19 жовтня 

Дослівно: У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в області".

Деталі: Водночас на Луганщині за цей же період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було 1 порушення. 

Безпілотник СММ зафіксував 2 автоколони вантажівок, які рухались на непідконтрольній уряду території Донеччини біля кордону з Росією. Спостерігачі помітили, що колона в'їхала на територію України, а потім виїхала. 

Також біля ділянки розведення у Золотому СММ бачила людей. 

Спостерігачів і надалі обмежували у свободі пересування, "зокрема на блокпості збройних формувань у Кремінці Донецької області". 

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: