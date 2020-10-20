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Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 03:32

Із вечора 16 жовтня до вечора 18 жовтня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 19 жовтня 

Дослівно: У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в області".

Деталі: Водночас на Луганщині за цей же період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було 1 порушення. 

Безпілотник СММ зафіксував 2 автоколони вантажівок, які рухались на непідконтрольній уряду території Донеччини біля кордону з Росією. Спостерігачі помітили, що колона в'їхала на територію України, а потім виїхала. 

Також біля ділянки розведення у Золотому СММ бачила людей. 

Спостерігачів і надалі обмежували у свободі пересування, "зокрема на блокпості збройних формувань у Кремінці Донецької області". 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасОб'єднані сили на Донбасі


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