Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

Середа, 21 жовтня 2020, 07:42

20 жовтня російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один українських захисник зазнав травми внаслідок обстрілу.

Джерело: повiдомлення штабу ООС

Дослівно: "Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Воїна направила до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Також біля Павлопіля ворог запускав безпілотники. 

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. 

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція

фото, відеоЗакупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Недоотримання бюджетом 2,2 млрд: ексголові податкової повідомили про підозру

Цинік, актор і піарник: у Раді розкритикували послання Зеленського

Мінкульт радить читати книгу про Стуса, вона з'явиться в бібліотеках

Усі новини...
Донбас
Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення "тиші" лише на Донеччині
Російські найманці двічі порушили "тишу"
Денісова: на Донбасі можуть хворіти на COVID-19 вдвічі більше осіб, ніж подають окупанти
Останні новини
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Зеленський в Раді, Порошенко і корупція
07:42
Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС
05:55
Розвідка США вважає, що РФ причетна до публікації листів сина Байдена
04:01
Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення "тиші" лише на Донеччині
03:10
Венедіктова: Незалежність прокурорів під загрозою через дискримінацію в оплаті праці
02:21
Суд затвердив угоди директорам “прокладки” у справі з оточення Гладковського
01:29
На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19
00:43
РФ залишається одним із найголовніших ворогів США – Пентагон
00:18
КСУ назвав "спробою підриву авторитету" закиди "слуг" щодо розгляду антикорупційного законодавства
23:57
У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу
Усі новини...