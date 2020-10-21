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Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

Середа, 21 жовтня 2020, 07:42
Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

20 жовтня російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один українських захисник зазнав травми внаслідок обстрілу.

Джерело: повiдомлення штабу ООС

Дослівно: "Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Воїна направила до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Також біля Павлопіля ворог запускав безпілотники. 

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. 

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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