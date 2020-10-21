Один военный пострадал в результате обстрела – ООС

20 октября российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один украинских защитник получил травму в результате обстрела.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Воина направила в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Также у Павлополя враг запускал беспилотник.

С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.