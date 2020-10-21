Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть

За добу 20 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували рекордній кількості людей - 6 719, летальних випадків також було найбільше - 141, одужали 2 686 осіб; було госпіталізовано 1 009 людей.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області за останню добу виявили 713 нових хворих (Харків - 534), 10 осіб померли через коронавірус.

В Одеській області - 614 нових випадків, 5 летальних.

У Полтавській області - 580 нових випадків, 21 хворий помер.

У Києві - 559 нових випадків, 23 летальних. Крім того, у Київській області зафіксували 253 випадки захворювання, 5 випадків смерті від COVID-19.

У Хмельницькій області встановлено 322 нових випадки, 4 летальних.

У Дніпропетровській області - 312 нових випадків, 17 летальних.

У Львівській області - 310 нових випадків, 14 летальних.

СОТА, моніторинг РНБО

Зараз активно хворіють 177 680 жителів України.

Із 315 826 хворих, виявлених за весь час пандемії, 5 927 пацієнтів померли, а 132 219 - одужали.

З початку березня коронавірус SARS CoV2 виявили у 19 146 дітей і в 20 174 медичних працівників. За добу 20 жовтня діагноз встановили 318 дітям і 365 медпрацівникам.

За попередню добу було зроблено 62 869 тестувань, із них 32 729 методом ПЛР і 30 140 методом ІФА.

Нагадаємо: За минулу добу на Землі стало на близько 381 тисячу випадків коронавірусу більше - і у світі вже 41 мільйон випадків захворювання. Україна за числом нових заражень опинилась на 16 місці серед інших країн, за кількістю летальних випадків – на 14.