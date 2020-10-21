Кількість випадків COVID-19 перетнула позначку в 41 мільйон

За минулу добу число випадків коронавірусу зросло на близько 381 тисячу. Таким чином у світі вже 41 мільйон випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Таким чином за три дні число хворих зросло на майже мільйон. Найбільше випадків інфікування за минулу добу зареєстрували в США та Індії: 60 та 54 тисячі відповідно. Більше 20 тисяч нових хворих виявили у Бразилії, Великій Британії та Франції.Майже однакову кількість випадків підтвердили у Росії та Аргентині.

За цей період від ускладнень коронавірусу померли 6127 осіб.

Україна за числом нових заражень опинилась на 16 місці серед інших країн, за кількістю летальних випадків – на 14.

Загалом у світі вже зафіксували 41,2 млн випадків зараження, із яких 1,1 млн – закінчились смертельно. Одужали від коронавірусу вже 30,6 млн хворих.

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