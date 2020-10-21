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Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

Среда, 21 октября 2020, 08:48
Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

За сутки 20 октября в Украине коронавирусной болезни COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6 719, летальных случаев также было больше, чем раньше, - 141, выздоровели 2 686 человек; были госпитализированы 1 009 человек.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области за последние сутки обнаружили 713 новых больных (Харьков - 534), 10 человек умерли из-за коронавируса.

В Одесской области - 614 новых случаев, 5 летальных.

В Полтавской области - 580 новых случаев, 21 больной умер.

В Киеве - 559 новых случаев, 23 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировали 253 случая заболевания, 5 случаев смерти от COVID-19.

В Хмельницкой области установлено 322 новых случая, 4 летальных.

В Днепропетровской области - 312 новых случаев, 17 летальных.

Во Львовской области - 310 новых случаев, 14 летальных.

 
СОТА, мониторинг СНБО

Сейчас активно болеют 177 680 жителей Украины.

Из 315 826 больных, выявленных за все время пандемии, 5 927 пациентов умерли, а 132 219 - выздоровели.

 
УП

С начала марта коронавирус SARS CoV2 обнаружили у 19 146 детей и у 20 174 медицинских работников. За сутки 20 октября диагноз установили 318 детям и 365 медработникам.

За минувшие сутки было сделано 62 869 тестирований, из них 32 729 методом ПЦР и 30 140 методом ИФА.

Напомним: За минувшие сутки на Земле стало на порядка 381 тысячу случаев коронавируса больше - и в мире уже 41 миллион случаев заболевания. Украина по числу новых заражений оказалась на 16 месте среди других стран, по количеству летальных исходов – на 14.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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