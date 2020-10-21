За тиждень на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість випадків хворих на COVID-19 за 12-18 жовтня - 2,4 млн хворих.

Джерело: звіт ВООЗ

Дослівно: "Станом на 18 жовтня більше 40 мільйонів випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували в усьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тисяч нових смертей".

Деталі: У ВООЗ відзначають, що кількість нових випадків зростає, так само, як і кількість смертельних випадків.

Зокрема, у Європі за тиждень кількість нових випадків зросла на 25%.

В Україні за добу 20 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували рекордній кількості людей - 6 719, летальних випадків також було найбільше - 141, одужали - 2 686 осіб.

Нагадаємо: За минулу добу число випадків коронавірусу у світі зросло на близько 381 тисячу. Таким чином у світі вже 41 мільйон випадків захворювання.

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