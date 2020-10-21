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За неделю на COVID-19 заболело рекордное количество людей – ВОЗ

Среда, 21 октября 2020, 09:40

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество случаев больных COVID-19 за 12-18 октября - 2,4 млн больных.

Источник: отчет ВОЗ

Дословно: "По состоянию на 18 октября более 40 млн случаев заболевания и 1,1 миллиона смертей зарегистрировали во всем мире: за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,4 миллиона новых случаев и 36 тыс. новых смертей".

Детали: ВОЗ отмечают, что количество новых случаев растет, так же, как и количество смертельных случаев.

В частности, в Европе за неделю количество новых случаев возросло на 25%.

 

В Украине за сутки 20 октября в Украине коронавирусной болезни COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6719, летальных случаев также было больше всего - 141, выздоровели - 2686 человек.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус


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