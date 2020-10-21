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Кличко: До тепла підключено вже 60% будинків столиці

Середа, 21 жовтня 2020, 12:32

Понад 60 відсотків житлових будинків Києва вже підключені до тепла.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Київ поступово подає тепло в оселі мешканців столиці та в інші установи і організації. На сьогодні вже підключено понад 60 відсотків житлових будинків. Половина дитячих садочків та шкіл. Також, за заявками керівників, підключаємо медзаклади".

Деталі: Кличко звернувся до керівників ОСББ, ЖБК, керуючих компаній установ: не зволікати із заявками на підключення.

Він нагадав, що у місті працює житлово-комунальна інспекція, що обстежує стан будинків та систем теплопостачання. 

Відповідальність за підготовку до опалювального сезону нестимуть усі, від кого це залежало, – від керівників ЖЕКів до глав районів,  попередив мер.

Що передувало: 16 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон.

Українська правда
Теми: Київопалення


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