Кличко: К теплу подключены уже 60% домов столицы

Более 60 процентов жилых домов Киева уже подключены к теплу.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Киев постепенно подает тепло в дома жителей столицы и в другие учреждения и организации. На сегодня уже подключено более 60 процентов жилых домов. Половина детских садов и школ. Также, по заявкам руководителей, подключаем медучреждения".

Детали: Кличко обратился к руководителям ОСМД, ЖСК, управляющих компаний учреждений: не тянуть с заявками на подключение.

Он напомнил, что в городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая обследует состояние домов и систем теплоснабжения.

Ответственность за подготовку к отопительному сезону будут нести все, от кого это зависело, - от руководителей ЖЭКов до глав районов, предупредил мэр.

Что предшествовало: 16 октября Киев начал отопительный сезон.