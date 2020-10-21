Кремль заявляє, що РФ може забезпечити окупований Крим водою без України

У Кремлі заявляють, що Росія здатна забезпечити водопостачання окупованого Криму, щоб у майбутньому не залежати від України в цьому питанні.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: В ході спілкування з журналістами йому було поставлено питання, чи означають активні заходи, що вживаються російською владою для забезпечення водопостачання Криму, що Кремль виключає переговори з Києвом щодо постачання дніпровської води для півострова.

Пєсков відповів: "На наш жаль це виключає Україна", зазначивши, що саме Україна "перекрила кран" (після окупації Росією півострова -ред.)

Пряма мова: "Росія - потужна країна, і вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана".

Що передувало: Уряд Росії затвердив план забезпечення водопостачання окупованого Криму - до 2023 року планується побудувати промислові будівлі для опріснення морської води.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду

Передісторія: