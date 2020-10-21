Кремль заявляє, що РФ може забезпечити окупований Крим водою без України
У Кремлі заявляють, що Росія здатна забезпечити водопостачання окупованого Криму, щоб у майбутньому не залежати від України в цьому питанні.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"
Деталі: В ході спілкування з журналістами йому було поставлено питання, чи означають активні заходи, що вживаються російською владою для забезпечення водопостачання Криму, що Кремль виключає переговори з Києвом щодо постачання дніпровської води для півострова.
Пєсков відповів: "На наш жаль це виключає Україна", зазначивши, що саме Україна "перекрила кран" (після окупації Росією півострова -ред.)
Пряма мова: "Росія - потужна країна, і вона здатна забезпечити Крим водою без України, що і буде зроблено, щоб потім не залежати від цього самого крана".
Що передувало: Уряд Росії затвердив план забезпечення водопостачання окупованого Криму - до 2023 року планується побудувати промислові будівлі для опріснення морської води.
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Передісторія:
- Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
- За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.