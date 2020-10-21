Кремль заявляет, что РФ может обеспечить оккупированный Крым водой без Украины
В Кремле заявляют, что Россия способна обеспечить водоснабжение оккупированного Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос, означают ли активные меры, принимаемые российскими властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова.
Песков ответил: "К нашему сожалению это исключает Украина", отметив, что именно Украина "перекрыла кран" (после оккупации Россей полуострова –ред.)
Прямая речь: "Россия — мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана".
Что предшествовало: Правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма – до 2023 года планируется построить промышленные здания для опреснения морской воды.
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Предыстория:
- Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
- По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.