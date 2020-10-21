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Кремль заявляет, что РФ может обеспечить оккупированный Крым водой без Украины

Среда, 21 октября 2020, 13:27

В Кремле заявляют, что Россия способна обеспечить водоснабжение оккупированного Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос, означают ли активные меры, принимаемые российскими властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова.

Песков ответил: "К нашему сожалению это исключает Украина", отметив, что именно Украина "перекрыла кран" (после оккупации Россей полуострова –ред.)

Прямая речь: "Россия — мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана".

Что предшествовало: Правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма – до 2023 года планируется построить промышленные здания для опреснения морской воды.

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Предыстория:

  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Темы: Крымвода


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