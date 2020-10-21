Комітет рекомендує Раді проголосувати за реформу СБУ
Профільний комітет Верховної Ради рекомендує парламентарям розглянути у першому читанні і прийняти за основу законопроєкт про Службу безпеки.
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Дослівно: "Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до Закону "Про Службу безпеки України".
Деталі: Відповідне рішення 20 жовтня ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Відзначається, що нардепи розглянули доопрацьований законопроєкт № 3196 з урахуванням вимог нормопроєктувальної техніки та уточненням окремих положень проєкту і вирішили погодити запропоновану редакцію проєкту.
Комітет рекомендує нардепам внести законопроєкт до порядку денного четвертої сесії Ради та за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проєкт за основу.