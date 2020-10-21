Комітет рекомендує Раді проголосувати за реформу СБУ

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує парламентарям розглянути у першому читанні і прийняти за основу законопроєкт про Службу безпеки.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Дослівно: "Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до Закону "Про Службу безпеки України".

Деталі: Відповідне рішення 20 жовтня ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відзначається, що нардепи розглянули доопрацьований законопроєкт № 3196 з урахуванням вимог нормопроєктувальної техніки та уточненням окремих положень проєкту і вирішили погодити запропоновану редакцію проєкту.

Комітет рекомендує нардепам внести законопроєкт до порядку денного четвертої сесії Ради та за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проєкт за основу.