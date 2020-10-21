Комитет рекомендует Раде проголосовать за реформу СБУ

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует парламентариям рассмотреть в первом чтении и принять за основу законопроект о Службе безопасности.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Дословно: "Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон "О Службе безопасности Украины".

Детали: Соответствующее решение 20 октября принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отмечается, что нардепы рассмотрели доработанный законопроект № 3196 с учетом требований нормопроектувальной техники и уточнением отдельных положений проекта и решили согласовать предложенную редакцию проекта.

Комитет рекомендует нардепам внести законопроект в повестку дня четвертой сессии Рады и по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект за основу.