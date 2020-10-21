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В Росії розбився бомбардувальник

Середа, 21 жовтня 2020, 15:07
В Росії розбився бомбардувальник

Бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї на Далекому Сході.

Джерело: "Интерфакс-Росія" з посиланням на пресслужбу Східного військового округу (ВВО).

Дослівно: "21 жовтня в Хабаровському краї при проведенні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34 Східного військового округу. Льотчики катапультувалися. Їх здоров'ю загрози немає".

"Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав в лісисто-рівнинній місцевості. На землі руйнувань немає".

Деталі: Причини падіння поки не озвучили. Бомбардувальник Су-34 розроблений в компанії "Сухий", серійно випускається з 2005 року. Він призначений для ураження як наземних, так і надводних об'єктів супротивника в будь-який час дня і ночі за будь-яких метеорологічних умовах.

Екіпаж Су-34 - дві людини.

Передісторія:

  • 22 вересня винищувач Су-30 впав у Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарміяавіа
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