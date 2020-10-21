В России разбился бомбардировщик
Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс служба Восточного военного округа (ВВО).
Дословно: "21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет".
"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет".
Детали: Причины падения пока не озвучили. Бомбардировщик Су-34 разработан в компании "Сухой", серийно выпускается с 2005 года. Он предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.
Экипаж Су-34 - два человека.
Предыстория:
- 22 сентября истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществления учебно-тренировочного полета.