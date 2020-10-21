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В России разбился бомбардировщик

Среда, 21 октября 2020, 15:07
В России разбился бомбардировщик

Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс служба Восточного военного округа (ВВО).

Дословно: "21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет".

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет".

Детали: Причины падения пока не озвучили. Бомбардировщик Су-34 разработан в компании "Сухой", серийно выпускается с 2005 года. Он предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Экипаж Су-34 - два человека.

Предыстория:

  • 22 сентября истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществления учебно-тренировочного полета.

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Темы: Росcияармияавиа
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