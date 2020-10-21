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У Києві з різницею в день двоє хворих на COVID викинулись із вікна

Середа, 21 жовтня 2020, 16:22
У Києві з різницею в день двоє хворих на COVID викинулись із вікна

У Києві за два дні двоє людей наклали на себе руки в медичних закладах, де лікувались від коронавірусної хвороби.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 115 КК України з позначкою "Самогубство". Слідчими поліції проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин трагічних випадків, та причин, які могли до них призвести".

Деталі: Загиблі - жінка 60 років та чоловік 68 років. Жінка - вранці 19 жовтня викинулася з вікна 4 поверху інфекційного відділення Олександрівської лікарні. 20 жовтня чоловік – теж вистрибнув з вікна 4 поверху – міської клінічної лікарні №8, що в Оболонському районі столиці.

Нагадаємо: Місяць тому у Київській міській клінічній лікарні №4 за трагічних обставин 21 та 22 вересня загинули двоє чоловіків, ймовірно вони покінчили життя самогубством, вистрибнувши з 2 поверху.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Київпрокуратура
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