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В Киеве с разницей в день двое больных COVID выбросились из окна

Среда, 21 октября 2020, 16:22

В Киеве за два дня два человека покончили с собой в медицинских учреждениях, где лечились от коронавирусной болезни.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "По этим фактам начаты уголовные производства по ст. 115 УК Украины с пометкой" Самоубийство ". Следователи полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств трагических случаев, и причин, которые могли к ним привести".

Детали: Погибшие - женщина 60 лет и мужчина 68 лет. Женщина - утром 19 октября выбросилась из окна 4 этажа инфекционного отделения Александровской больницы. 20 октября мужчина – тоже выпрыгнул из окна 4 этажа – городской клинической больницы №8, что в Оболонском районе столицы.

Напомним: Месяц назад в Киевской городской клинической больнице №4 при трагических обстоятельствах 21 и 22 сентября погибли двое мужчин, вероятно покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув со 2 этажа.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Киевпрокуратура


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